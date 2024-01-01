Александра Пермякова Врачи в Пермском крае забыли 15-сантиметровый катетер в теле девочки Бастрыкин заинтересовался случаем в одной из больниц Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председателю СК России будет представлен доклад по доводам, озвученным в программе федерального телеканала о происшествии с ребёнком в Пермском крае.

15-сантиметровый катетер остался по вине врачей в теле трёхлетней девочки в Прикамье. Это негативно сказывается на её здоровье. Такая информация прозвучала в программе «Человек в праве» на телеканале НТВ.





И хотя девочка растёт в благополучной семье и находится под постоянным вниманием врачей, жизнь малышки теперь висит на волоске. 15-сантиметровая силиконовая трубка оборвалась в вене и блуждает по кровеносным сосудам девочки. Удалить трубку, как прозвучало в программе, почти невозможно. Время упущено: её не разглядеть даже с помощью самого современного оборудования, катетер оброс клетками организма. И остаётся только надеяться на чудо. Родители требуют от больницы моральную компенсацию в 20 млн руб.





Следователи завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил сделать доклад о ходе расследования. Дело будет поставлено на контроль центрального аппарата СК России.

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