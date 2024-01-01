Главного судебного пристава Прикамья Александра Малюшкина утвердили в должности Экс-руководитель прикамских приставов тоже официально вступил в должность в Ставрополье Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Мурманской области

И. о. руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю Александр Малюшкин стал полноценным главой регионального управления ведомства. Экс-главу судебных приставов Пермского края Абдулу Алаудинова утвердили в должности руководителя ГУ ФССП по Ставропольскому краю. На сайте ведомства он уже обозначен без статуса «временно исполняющий обязанности». На изменения первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в начале июля бывший главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов стал врио руководителя ГУ ФССП по Ставропольскому краю. До этого с января 2023 года он возглавлял ГУ ФССП по Пермскому краю.

Полковника внутренней службы Александра Малюшкина в качестве и.о. главы судебных приставов Прикамья назначили в конце июня этого года.

Малюшкин родился 18 ноября 1978 года. В 2003 году стал работать судебным приставом управления Минюста РФ по Ивановской области. Затем работал судебным приставом-исполнителем, начальником отдела, заместителем руководителя управления по Ивановской области, а также главой Управления по Костромской области. В апреле 2018 года его назначили руководителем УФССП по Мурманской области.

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