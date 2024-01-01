Главным судебным приставом Пермского края назначен Александр Малюшкин Он сменил на этом посту Абдулу Алаудинова Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Мурманской области

В Пермском крае и.о. главы судебных приставов региона назначили руководителя Управления ФССП по Мурманской области Александра Малюшкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, в ближайшее время Малюшкина представят губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Александр Малюшкин родился 18 ноября 1978 года. В 2003 году стал работать судебным приставом управления Минюста РФ по Ивановской области. Затем работал судебным приставом-исполнителем, начальником отдела, заместителем руководителя управления по Ивановской области, а также главой Управления по Костромской области. В апреле 2018 года его назначили руководителем УФССП по Мурманской области. Сейчас он полковник внутренней службы.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», бывший руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Абдула Алаудинов возглавит ГУ ФССП по Ставропольскому краю.





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