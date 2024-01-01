Главный судебный пристав Прикамья Абдул Алаудинов переводится в другой регион В ведомстве кадровую перестановку не комментируют Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», в ближайшее время руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Абдул Алаудинов возглавит ГУ ФССП по Ставропольскому краю.

В настоящее время обязанности руководителя прикамского ведомства исполняет Аслан Табухов. В пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю информацию комментировать отказались, заявив, что никаких официальных документов о смене руководства у них нет.

Напомним, руководитель службы судебных приставов по Чеченской Республике Абдул Алаудинов возглавил ГУ ФССП по Пермскому краю в январе 2023 года. До этого врио руководителя ГУ ФССП по региону был Сергей Неведомский. Он перешёл на работу в Новосибирскую область и занял там аналогичный пост.

Абдул Алаудинов родился в Чеченской Республике в 1978 году. Окончил юрфак Чеченского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 2002 году. Работал в Управлении Минюста по Чеченской Республике, был главой администрации Урус-Мартановского муниципального района республики, трудился на разных должностях в системе ФССП. В ноябре 2015 года был назначен и.о. руководителя чеченского УФССП — главного судебного пристава Чеченской Республики. В феврале был утверждён в этой должности.

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