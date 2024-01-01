Елена Синица Экс-главный судебный пристав Пермского края возглавил ФССП в Ставрополье Абдул Алаудинов возглавлял ГУ ФССП по Пермскому краю с января 2023 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Бывший главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов занял пост врио руководителя ГУ ФССП по Ставропольскому краю. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Напомним, Абдул Алаудинов возглавил ГУ ФССП по Пермскому краю в январе 2023 года. Свою трудовую деятельность он начал в 2002 году: работал в Управлении Минюста по Чеченской Республике, был главой администрации Урус-Мартановского муниципального района республики, трудился на разных должностях в системе ФССП. В ноябре 2015 года был назначен и.о. руководителя чеченского УФССП — главного судебного пристава Чеченской Республики. В феврале был утверждён в этой должности.





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