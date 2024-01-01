Алёна Бронникова Суд оставил жалобу пермского аэропорта по спору с «Россией» без удовлетворения Аэропорт не согласился с решением о взыскании с него убытков из-за турецкого самолёта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляцию пермского аэропорта на решение арбитража по спору с авиакомпанией «Россия». Заседание состоялось 10 декабря.

Согласно размещённой информации в картотеке арбитражных дел, суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения, а жалобу аэропорта без удовлетворения. Результативная часть судебного акта пока не опубликована.

Напомним, «Россия» потребовала через суд взыскать с аэропорта Перми компенсацию понесённых убытков после инцидента в сентябре 2023 года. Тогда летевший из Антальи самолёт авиакомпании Turkish Airlines при приземлении в Перми выкатился за пределы ВПП. Аэропорт закрыли на несколько часов, и летевший из Петербурга в столицу Прикамья борт «России» был вынужден приземлиться в Ижевске.

«Россия» в связи с этим понесла убытки. В аэропорту с иском не согласились, считая, что вина лежит на турецком перевозчике. Но суд встал на сторону истца и частично удовлетворил требования, взыскав с аэропорта 256,2 тыс. руб. В начале октября аэропорт подал апелляцию.

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