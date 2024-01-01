Алёна Бронникова Апелляцию аэропорта Перми на решение суда в споре с «Россией» рассмотрят в декабре В аэропорту не согласились с решением о взыскании убытков из-за турецкого самолёта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы АО «Международный аэропорт «Пермь» на решение, принятое в споре с авиакомпанией «Россия». Согласно опубликованной в картотеке арбитражных дел информации, заседание состоится 10 декабря.

Напомним, авиакомпания обратилась в суд с иском к пермскому аэропорту для взыскании компенсации понесённых убытков после инцидента в сентябре 2023 года, когда в Перми летевший из Антальи самолёт авиакомпании Turkish Airlines при приземлении выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Аэропорт закрыли на несколько часов, и борт «России», летевший в Пермь из Санкт-Петербурга, был вынужден приземлиться в Ижевске.

Как отметил истец, компания понесла убытки из-за невыполнения ответчиком обязательства по приёму самолёта. В аэропорту с иском не согласились, считая, что во всём виноват турецкий перевозчик, однако в августе суд частично удовлетворил иск, взыскав с аэропорта 256,2 тыс. руб. В начале октября аэропорт подал апелляцию.

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