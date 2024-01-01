Алёна Бронникова На месте снесённых аварийных домов в Орджоникидзевском районе Перми построят новые Площадь жилья составит 18 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Схема: приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Орджоникидзевском районе Перми, где ранее были снесены признанные аварийными жилые дома, планируется построить новое жильё. Речь идёт о территории, ограниченной улицами Зюкайской, Косякова, Газонной и Академика Веденеева.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ от 6 декабря о подготовке проектов планировки и межевания территории. Подготовить документацию в течение двух лет должно ГБУ ПК «Институт территориального планирования».

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта: размещение объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью жилых помещений 18 тыс. кв. м. Площадь ориентировочная, подлежит уточнению при разработке проекта планировки территории», — сообщается в приказе.

Документ обязывает ГКУ разработать проект планировки территории за счёт средств финансового обеспечения выполнения госзадания на оказание госуслуг, а проект межевания — за счёт собственных средств. Территория включает в себя 11 земельных участков общей площадью 2,11 га.

Цель подготовки документации по планировке заключается в выделении элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования и зон планируемого размещения объектов, а также определения очерёдности развития территории.

По данным 2ГИС, в указанном квартале находятся детский сад, супермарке и административное здание. Ранее здесь также находились аварийные дома, которые были демонтированы. Так, в 2023 году был снесён дом на ул. Зюкайской, 7, а в 2022-м — на ул. Зюкайской, 5.

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