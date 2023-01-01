Алёна Бронникова В Орджоникидзевском районе Перми сносят семь аварийных домов Всего было расселено более 200 человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Орджоникидзевском районе Перми приступили к сносу семи домов, признанных аварийными. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Ранее из этих домов расселили 207 чел. Они получили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время будут демонтированы двухэтажные дома по ул. Янаульской, 9а, ул. Памирской, 1 и 7, ул. Делегатской 27, ул. Веденеева, 18, ул. Бушмакина, 13 и ул. Зюкайской, 7, построенные в 1949-1981 годах. В целом в них располагалось 75 жилых помещений. Всего с начала года в Перми снесли 70 расселённых домов.

В ноябре мэрия рассказала о планах выделить в этом году из бюджета дополнительные средства на снос шести ветхих домов в Дзержинском, Орджоникидзевском и Кировском районах раньше запланированного срока. Здания находятся рядом с социальными объектами и могут представлять опасность.





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