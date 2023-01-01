Максим Артамонов В Перми до конца года снесут сверх плана шесть аварийных домов Ветхие здания находятся рядом с социальными объектами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в этом году из бюджета будут выделены дополнительные средства на снос шести аварийных домов раньше запланированного срока. Эти дома находятся рядом с детским садом, школами и поликлиникой.

Речь идёт о домах, которые расположены на ул. Маяковского в Дзержинском районе возле школы № 44, по ул. Адмирала Старикова, 37 возле детсада № 167 и по ул. Александра Невского, 37 возле городской детской поликлиники № 3. Общая площадь объектов сноса составляет около 2600 кв. м.

Все дома сейчас расселены. Раньше в них жили 137 чел. и находилось 62 помещения. Также завершены работы по отключению зданий от ресурсов. Снос домов планируется закончить до середины декабря этого года.

В городском департаменте ЖКХ уточнили, что эти расселённые деревянные дома могут быть пожароопасными. Зимой на крышах таких домов образуются снежные свесы.

В октябре глава Перми Эдуард Соснин провёл внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Было принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда города на снос шести расселённых аварийных домов в Дзержинском, Орджоникидзевском и Кировском районах. Ранее эти работы не были включены в план сноса на 2023 год.

Всего с начала года в городе снесены 59 расселённых аварийных домов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.