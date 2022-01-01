За год в Перми снесли 65 аварийных домов Это в два раза больше, чем в 2021 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за 2022 год снесено 65 аварийных домов с жилой площадью 47,1 тыс. кв. м, это в два раза больше, чем в 2021-м. Более 2400 человек получили другое благоустроенное жильё или денежное возмещение. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

Впервые в этом году муниципалитет начал сносить многоэтажные дома, признанные аварийными. Ранее сносу подлежали, в основном, одно- и двухэтажные здания.

Напомним, в августе губернатор Пермского края обратил внимание на иск прокуратуры и потребовал от властей Перми быстрее разбирать расселённые аварийные здания.

Сообщалось также, что с 2023 года функции по сносу аварийных домов на территории Перми будут переданы МБУ «Полигон». Учреждение будет осуществлять функции по сносу аварийных домов. Решение уже поддержали депутаты Пермской гордумы. Как считают в мэрии, нововведение позволит более оперативно сносить аварийный жилой фонд и существенно сократит сметную стоимость работ благодаря использованию организацией собственной техники и экономии на утилизации отходов.

Список снесённых в Перми в 2022 году аварийных домов:

ул. Монастырская, 75, ул. Максима Горького, 6, Комсомольский проспект, 89, ул. Пермская, 58, ул. Екатерининская, 64а, ул. Петропавловская, 14, ул. Сибирская, 44, Куйбышева, 80а, 80б, пр. Парковый, 20/3, 24, 26, ул. Танцорова, 15, ул. Боровая, 20, ул. Василия Каменского, 19, ул. Нытвенская, 5, ул. Челюскинцев, 10, 11, 11а, ул. Барамзиной, 2, 4, ул. Лодыгина, 49, 51, ул. Мильчакова, 12, 17, ул. Василия Соломина, 8а, 12, 12а, ул. Достоевского 11, 12, ул. Зюкайская, 5, ул. Пушкина, 30, ул. Таймырская, 8, ул. Вижайская, 9, ул. Бородинская, 30, ул. Кировоградская, 70,ул. Газонная, 21, ул. Овчинникова, 13б, ул. Тургенева, 7, 9, ул. Ереванская, 22, ул. Зарайская, 10а,16, ул. Горняков, 5а, ул. 2-я Подлесная, 19, 21, ул. Пролетарская, 17, ул. Краснофлотская, 17, ул. Щербакова, 22, ул. Колыбалова, 30, ул. Грачёва, 14, ул. КИМ, 72, 74, ул. Колвинская, 8, 10, ул. Солдатова, 23, ул. Решетникова, 22, ул. Смирнова, 1а, ул. Ползунова, 5а, ул. Бабушкина, 3, ул. Байкальская, 26, ул. Юнг Прикамья, 25а, ул. Чердынская, 5, ул. Шпалопропиточная, 4а.

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