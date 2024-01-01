В Пермском крае за 560 рублей в год сдаётся дом известного историка-краеведа Арендатор должен отреставрировать здание Поделиться Твитнуть

Дом Рогова в Ильинском / фото: минимущества Пермского края

Объявлен новый аукцион на право заключения договора аренды исторического здания в п. Ильинский Пермского края. Об этом сообщили в минимущества региона.

Речь идёт о «Доме Рогова». Здание было построено в 1864 году, его площадь составляет 560 кв. м, а площадь земельного участка — 3160 кв. м. В этом доме, являющимся объектом культурного наследия, жил Николай Рогов, историк-краевед, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря.

В ведомстве отметили, что заинтересованным организациям предлагаются условия краевого механизма «Аренда за 1 рубль». Начальная цена установлена всего в 560 руб. в год, с возможностью долгосрочной аренды до 49 лет по ставке 1 руб. за квадратный метр в год, правда, при условии проведения необходимых ремонтных и реставрационных работ.

Привлечение таким способом инвестиций не только поможет сохранить историческое здание, но и позволит адаптировать его под современные общественные и коммерческие инициативы, такие как торговые точки, мини-гостиницы, кафе, пояснили в минимущества, добавив, что такой подход уже показал свою эффективность на примере передачи в аренду «Дома Пермского инженерного товарищества», расположенного в Перми по ул. Пермской, 45.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 января, сам аукцион должен состояться 13 января.

Напомним, последний раз «Дом Рогова» пытались выставить на аукцион летом этого года.

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