В Прикамье за 560 рублей в год сдадут в аренду дом известного историка-краеведа Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июля Поделиться Твитнуть

Дом Рогова в Ильинском / фото: минимущества Пермского края

Объявлен аукцион на право заключения договора аренды исторического здания в п. Ильинский Пермского края. Об этом сообщили в минимущества региона.

Это сооружение известно как «Дом Рогова». Оно было построено в 1864 году, его площадь составляет 560 кв. м. В этом доме, являющемся объектом культурного наследия, жил Николай Рогов, историк-краевед, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря.

В ведомстве отметили, что заинтересованным организациям предлагаются уникальные условия для аренды. Начальная цена установлена всего в 560 руб. в год, с возможностью долгосрочной аренды до 49 лет по ставке 1 руб. за квадратный метр в год, правда, при условии проведения необходимых ремонтных и реставрационных работ.

Привлечение таким способом инвестиций не только поможет сохранить историческое здание, но и позволит адаптировать его под современные общественные и коммерческие инициативы, такие как торговые точки, мини-гостиницы, кафе.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июля.





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