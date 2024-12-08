Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми можно приобрести пряники от автора «Красных человечков» Сладкий новогодний подарок от PERMM стал специальным арт-проектом Поделиться Твитнуть

Фото: Анна Вавилова

В кафе «Улитка» в Музее современного музея PERMM можно приобрести съедобный сувенир, тематически связанный и с Пермью, и с современным искусством.

Автор «Красных человечков» Андрей Люблинский разработал 10 пряничных фигурок в своём «фирменном» супрематическом стиле. Многие фигурки так или иначе связаны с пермскими феноменами: так, ракета говорит о пермских «космических» заводах и пермских историях, кораблик — о реке и речном флоте, нота — о пермской музыкальной культуре, ангел напоминает о пермской деревянной скульптуре; есть, разумеется, среди фигурок и пермский медведь.

Другая группа пряников обращена к традиционным новогодним сюжетам или может служить знаком добрых пожеланий: это снежинка, солнышко, звезда, ёлочка, домик и сердце.

В небольшом буклете, рассказывающем о проекте, говорится, что идею сладкого подарка высказала уже бывший директор музея Наиля Аллахвердиева. Ресторатор Олег Ощепков пояснил, что пряники выпекаются по рецепту пекаря «Улитки» Игоря Козлова, с добавлением кардамона, мускатного ореха, имбиря и корицы.

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