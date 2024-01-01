Александра Пермякова Трое жителей Коми округа погибли на СВО Все они из Юсьвинского муниципального округа Поделиться Твитнуть

Фото: Подслушано Архангельское

Глава Юсьвинского округа Николай Никулин по телефону подтвердил «Парме-новости» гибель трёх жителей на СВО.





Как рассказал глава Юсьвинского муниципального округа (Коми округ Пермского края) изданию , 36-летний старший стрелок, уроженец д. Истер-Дор Дмитрий Исаков (слева на фото) погиб 22 августа. Попрощались с Дмитрием 13 ноября.

18-летний Савелий Хакимов, житель д. Федотово (на фото в центре), погиб на СВО 30 октября. Попрощались с Савелием 16 ноября.





37-летний Павел Цветков, уроженец д. Чинагорт (справа на фото) погиб 3 сентября, после пяти месяцев службы по контракту. После школы он выучился на тракториста-машиниста, работал разнорабочим на пилораме. Контракт с Минобороны подписал в апреле 2024 года, служил гранатомётчиком. Попрощались с Павлом 29 ноября.





Со всеми тремя участниками СВО попрощались в Архангельском СДК.





Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели ещё одного участника СВО из Коми округа — уроженца п. Оныл Константина Макушева (Гайнский муниципальный округ), которого похоронили 6 декабря.

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