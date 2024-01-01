В Прикамье простятся с погибшим участником СВО Константином Макушевым Ему было 32 года Поделиться Твитнуть

Фото: страница Елизаветы Шалгинских ВКонтате

В Гайнском муниципальном округе 6 декабря похоронят участника СВО Константина Макушева, который погиб в зоне боевых действий на территории Украины. Об этом сообщила глава муниципалитета Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсетях.

Константин родился 10 июня 1992 года в п. Оныл. Был участником специальной военной операции, служил механиком-водителем и погиб 27 октября этого года. Других сведений о нём не сообщается.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Погиб как герой, защищая нашу Родину, наше население от фашизма», — написала чиновница.

Церемония прощания состоится 6 декабря в здании клуба в п. Оныл (ул. Советская, 9). Начало в 13:30.

Как ранее писал «Новый компаньон», сегодня похоронят также жителя Нытвы Андрея Слепнева, который погиб на СВО. Он был младшим сержантом и служил стрелком-зенитчиком. Мужчина погиб 13 октября. Церемония прощания проходит в Нытвенском доме культуры.

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