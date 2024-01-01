В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Андрея Слепнева Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Нытвенского округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвы Андрей Слепнев, об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа Прикамья и выразили соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

«С глубоким прискорбием сообщаем о невосполнимой утрате. В ходе специальной военной операции погиб нытвенец Слепнев Андрей Ильич. Младший сержант Андрей Слепнев служил стрелком-зенитчиком. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 13 октября 2024 года», — говорится в информации властей.

Как пишет ВЕТТА, похороны бойца состоятся 6 декабря. Церемония прощания начнётся с 12.00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а). Начало гражданской панихиды — в 13.00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Бардымском муниципальном округе похоронили погибшего на СВО мобилизованного Александра Глухова. Ему было 29 лет.

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