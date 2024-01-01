В Бардымском округе Прикамья простились с участником СВО Александром Глуховым Он отправился в зону боевых действий в конце 2022 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

В Бардымском муниципальном округе проводили в последний путь военнослужащего Александра Глухова, уроженца д.Бардабашка. Об этом сообщили местные власти на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Александр родился 7 января 1995 года. Он получил среднее образование в Бичуринской общеобразовательной школе, окончив 9 классов. После школы работал на пилораме в селе Ятыш, а также в такси Перми.

Почти два года назад, 8 декабря 2022 года, его мобилизовали в зону СВО, где он служил гранатомётчиком.

Военнослужащий погиб 18 ноября этого года в зоне боевых действий. У Александра остались родители, жена и сын.

Как ранее писал «Новый компаньон», 3 декабря в Прикамья простили с другим участником СВО — уроженцем Кудымкара Максимом Бразгиным. Обстоятельства его гибели местные власти не уточняли. Мужчину похоронили на его малой родине.

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