В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Бразгиным Обстоятельства его смерти не разглашаются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

Как сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, в ходе СВО погиб военнослужащий из Кудымкара Максим Бразгин.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебного долга солдата. Обстоятельства его гибели не уточняются.

«Максим Николаевич — настоящий Герой, самоотверженный воин, который смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством по обеспечению безопасности и защите национальных интересов страны», — сообщается на странице муниципалитета ВКонтакте.

Прощание с погибшим проходит сегодня, 3 декабря, в прощальном зале в Кудымкаре, на его малой родине.

Как писал ранее «Новый компаньон», в этот же день, 3 декабря, пройдут похороны другого участника СВО — 39-летнего Алексея Тетюева из Юрлы. Прощание состоится в Юрлинском культурно-досуговом центре с 12:00.

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