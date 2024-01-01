В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Бразгиным
Обстоятельства его смерти не разглашаются
Как сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, в ходе СВО погиб военнослужащий из Кудымкара Максим Бразгин.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебного долга солдата. Обстоятельства его гибели не уточняются.
«Максим Николаевич — настоящий Герой, самоотверженный воин, который смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством по обеспечению безопасности и защите национальных интересов страны», — сообщается на странице муниципалитета ВКонтакте.
Прощание с погибшим проходит сегодня, 3 декабря, в прощальном зале в Кудымкаре, на его малой родине.
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