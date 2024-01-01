На СВО погиб житель Прикамья Алексей Тетюев
Его похоронят 3 декабря на малой родине
Как сообщает администрация Юрлинского муниципального округа, в ходе спецоперации на территории Украины погиб 39-летний Алексей Тетюев из Юрлы.
Подробности его смерти не уточняются. Известно лишь, что он родился 31 марта 1985 года.
Прощание с военнослужащим состоится в Юрлинском культурно-досуговом центре 3 декабря. Начало в 12:00.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.
По данным газеты «Парма-Новости», с начала СВО погибли уже 213 жителей Коми-Пермяцкого округа. Все они погибли в зоне боевых действий, в госпиталях и в военных частях.
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