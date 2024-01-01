В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Вадима Трофимова Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Александровского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Александровского муниципального округа Пермского края Вадим Трофимов. Об этом сообщили в окружной администрации. «Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка», — рассказали власти.

Вадим Трофимов родился 12 ноября 1992 года. Когда, где именно и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, чиновники не уточнили.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — сказано в информации.

Похоронят Вадима Трофимова на родине, о дате похорон будет сообщено дополнительно.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в СВО погиб военнослужащий из Прикамья Виктор Завьялов. Его похоронили 27 ноября.

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