В СВО погиб военнослужащий из Прикамья Виктор Завьялов Его похоронят 27 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Админстрация Александровского муниципаьного округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб 39-летний Виктор Завьялов из Александровска. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 27 ноября. Она будет проходить в городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Участника СВО похоронят на местном кладбище.

В связи с гибелью Виктора Завьявлова администрация Александровского муниципального округа выразила глубокие соболезнования его родным, близким и друзьям.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО военнослужащего из Верещагинского городского округа 43-летнего Анатолия Носкова, который родился в с.Вознесенское. Он работал сварщиком на предприятиях и в организациях, а в спецоперации он участвовал в качестве стрелка стрелкового отделения и погиб 4 мая этого года.

Мужчину похоронили 20 ноября в его родном селе.

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