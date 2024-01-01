В СВО погиб многодетный отец из Пермского края Анатолий Носков Его похоронят 19 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

Администрация Верещагинского городского округа на официальной странице ВКонтакте сообщили о гибели в ходе СВО рядового Анатолия Носкова из с.Вознесенское.

Анатолий родился 9 января 1981 года. Выучился в Вознесенской школе, а затем окончил профессиональный лицей № 15 в Перми. Он получил там специальность электромонтёра и сварщика, а затем работал сварщиком на предприятиях и в организациях.

В спецоперации он участвовал в качестве стрелка стрелкового отделения и погиб 4 мая этого года.

Местная администрация выразила соболезнования его дочерям Татьяне и Елизавете, сыну Илье, маме Татьяне Анатольевне, брату Юрию Александровичу, всем родным и близким воина.

Прощание состоится 19 ноября с 17:00 в с.Вознесенское у него дома, а 20 ноября в Вознесенском отделе досуга и творчества 20 ноября с 11:00. Там же пройдёт траурный митинг. А в 12:30 состоится отпевание в Храме Вознесения Господня в с. Вознесенское.

Напомним, 19 ноября также простятся в другим погибшим военнослужащим из Верещагинского округа — Игорем Патраковым, который погиб в 30 лет. Похороны пройдут в Верещагинском дворце досуга.

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