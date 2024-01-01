В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 30-летним Игорем Патраковым Мужчину похоронят в Верещагино Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции погиб житель Верещагино Пермского края Игорь Патраков. Об этом сообщили в окружной администрации.

Родился мужчина 17 мая 1994 года в Верещагино. Окончил Зюкайскую школу. Работал в строительной отрасли. На СВО служил в звании рядового, был стрелком мотострелкового отделения. Погиб 12 сентября 2024 года.

«Глава семейства, папа, брат. Администрация Верещагинского округа приносит искренние соболезнования супруге Екатерине Александровне Боталовой, сестре Светлане Сергеевне Неждановой, всем родным близким Игоря», — говорится в информации властей.

Церемония прощания с Игорем Патраковым пройдёт 19 ноября во Дворце досуга по адресу: Верещагино, ул. Железнодорожная, 16. Начало в 11.00. В 11.30 пройдёт траурный митинг. В 12.00 — отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

Ранее «Новый компаньон» писал, что также 19 ноября в Прикамье похоронят участника СВО из Нытвенского округа Алексея Клестова.

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