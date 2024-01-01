В Прикамье похоронят участника СВО из Нытвенского округа С Алексеем Клестовым простятся 19 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В ходе специальной военной операции погиб уроженец п.Новоильинский Алксей Клестов. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа на официальной странице в соцсетях.

При каких обстоятельствах он погиб и когда, местные власти не уточинили. Не сообщается также о его возрасте и семейном положении.

С военнослужащим простятся 19 ноября в п. Новоильинский. Прощание начнётся с 9:30 в Доме досуга по ул. Первомайская, 36, а гражданская панихида — в 10:30.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — сообщили в местной адмиистрации.

Напомним, 18 ноября в Прикамье похоронят также жителя Суксунского городского округа Даниила Александрова, который погиб в зоне СВО.

В этот же день простятся сразу с двумя жителями Верещагинского городского округа, погибших на СВО, Сергем Старковым и Вячеславом Шистеровым.

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