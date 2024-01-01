В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Даниила Александрова Поделиться Твитнуть

Даниил Александров / фото предоставлено администрацией Суксунского городского округа

В зоне СВО на территории Украины погиб житель Суксунского городского округа Пермского края Даниил Александров.

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Александров Даниил Васильевич», — говорится в информации окружной администрации. Власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Когда именно, где и при каких обстоятельствах погиб боец, чиновники не уточнили.

Прощание с военнослужащим состоится в понедельник, 18 ноября, в школе д. Сызганка, ул. Молодежная, 2. Начало траурного мероприятия в 11 часов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 18 ноября пройдут похороны сразу двух жителей Верещагинского городского округа, погибших на СВО, Сергея Старкова и Вячеслава Шистерова. Прощание с ними начнётся в 11.00 во Дворце досуга (Верещагино, ул. Железнодорожная, 16).

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