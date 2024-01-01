В Прикамье простятся с погибшим на СВО отцом троих детей Сергеем Старковым Мужчины не стало ещё в феврале этого года Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского ГО

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Верещагинского городского округа Пермского края Сергей Старков, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования трём дочерях, родным и близким военнослужащего.

Власти рассказали, что мужчина родился 17 июня 1977 года. До шестого класса он учился в санаторной школе-интернате, после – в Комаровской школе. В 1995-1997 годах проходил службу по призыву в ВС РФ, был командиром автомобильного отделения. Вернувшись домой, работал монтёром пути, в ПЧ-1, «Уралспецбетоне».

На СВО Сергей Старков в звании сержанта был наводчиком штурмового отделения штурмовой роты МСБ. Погиб он 4 февраля 2024 года в районе населённого пункта Клещеевка.

Попрощаться с Сергеем Старковым можно 17 ноября с 17.00 по адресу: д. Елохи, ул. Трудовая, 46.

Затем 18 ноября с 11.00 прощание с ним и ещё одним погибшим на СВО жителем Верещагинского округа Вячеславом Шистеровым пройдёт во Дворце досуга (Верещагино, ул. Железнодорожная, 16). В 11.30 начнётся траурный митинг.

Похоронят Сергея Старкова в д. Андроновке.

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