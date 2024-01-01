В Пермском крае простятся с погибшим на СВО жителем Верещагинского округа Вячеславу Шистерову было 43 года Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского ГО

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Верещагинского городского округа Пермского края Вячеслав Шистеров. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации и выразили соболезнования жене, двум сыновья, родным и близким военнослужащего.

Как сказано в информации, мужчина родился 3 августа 1981 года в д. Забегалово Очёрского района. После окончания школы он получил специальность «плотник деревообработки», трудился в сфере лесопромышленного комплекса. На СВО Вячеслав был рядовым, служил оператором мотострелкового взвода мотострелковой роты, погиб 4 ноября 2024 года.

Церемония прощания с погибшим состоится 18 ноября с 11.00 во Дворце досуга на ул. Железнодорожной, 16 в Верещагино. С 11.30 пройдёт траурный митинг по погибшему.

Отпевание будет проходить в Храме Святого Духа в пос. Зюкайка на ул. Ленина, 6 с 12:30.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Красновишерске похоронили погибшего на СВО Дмитрия Мамашева.

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