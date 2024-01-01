В Пермском крае похоронили погибшего на СВО жителя Красновишерска Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Красновишерского округа

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Красновишерского городского округа Дмитрий Мамашев. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Наш земляк защищал Отечество, отстаивал мир для всех нас, для нынешнего и будущего поколений. Красновишерский городской округ скорбит, прощаясь с земляком, с честью и достоинством исполнившим свой воинский долг. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества», — сказано в информации властей.

Где именно, когда и при каких обстоятельствах погиб боец, не сообщается. Дмитрия Мамашева похоронили в д. Антипина в пятницу, 15 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО погибли жители Нытвенского округа Прикамья Андрей Горбунов и Андрей Теплоухов. Их похороны состоялись в Нытве также 15 ноября.

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