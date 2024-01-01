В Пермском крае простятся сразу с двумя погибшими на СВО жителями Нытвы Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Нытвенского городского округа

В зоне специальной военной операции на Украине погибли нытвенцы Андрей Горбунов и Андрей Теплоухов. Об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа Прикамья и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

«Вечная память воинам... Оба наших земляка погибли, будучи до конца верными воинской присяге, проявив мужество и героизм. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами…», — сказано в информации властей.

В Доме культуры Нытвы 15 ноября пройдут церемонии прощания с военнослужащими.

Церемония прощания с ефрейтором Андреем Горбуновым начнётся с 9:30, гражданская панихида — в 10:30. Церемония прощания с сержантом Андреем Теплоуховым начнётся с 13:00, гражданская панихида — в 14:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 14 ноября в Прикамье простились с погибшим участником СВО Виталием Романовым.

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