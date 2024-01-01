В Прикамье простятся с участником СВО Виталием Романовым Его похоронят 14 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Шерья Нытвенского округа, командир мотострелкового отделения Виталий Романов. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Он участвовал в СВО в звании главного старшины.

В местной администрации рассказали, что Виталий Романов погиб 1 октября этого года при выполнении боевой задачи. Подробности не уточняются.

Церемония прощания пройдёт 14 ноября с 13:00 в Доме культуры и спорта в его родном селе. Шерья, гражданская панихида состоится в 14:00.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, ранее, 13 ноября, в Прикамье похоронили жителя Большесосновского муниципального округа Николая Турова. Обстоятельства его гибели власти не уточнили. Гражданская панихида состоялась в с. Верх Потка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.