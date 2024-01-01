В Прикамье простятся с участником СВО Виталием Романовым
Его похоронят 14 ноября
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Шерья Нытвенского округа, командир мотострелкового отделения Виталий Романов. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
Он участвовал в СВО в звании главного старшины.
В местной администрации рассказали, что Виталий Романов погиб 1 октября этого года при выполнении боевой задачи. Подробности не уточняются.
Церемония прощания пройдёт 14 ноября с 13:00 в Доме культуры и спорта в его родном селе. Шерья, гражданская панихида состоится в 14:00.
Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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