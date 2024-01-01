В Пермском крае хоронят погибшего на СВО Николая Турова
В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Большесосновского муниципального округа Прикамья Николай Туров, об этом сообщили в местной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Где именно, когда и при каких обстоятельствах погиб боец, власти не уточнили.
Гражданская панихида проходит сегодня, 13 ноября, с 13 часов в Верхпоткинском сельском Доме культуры по адресу: с. Верх Потка, ул. Дружбы, 13. Об этом пишет ВЕТТА.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе спецоперации погиб житель Верещагино Пермского края Сергей Набок. Ему было всего 26 лет. В зоне боевых действий мужчина служил старшим наводчиком гранатомётного отделения и погиб 4 июля этого года. Похороны Сергея Набока также проходят 13 ноября.
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