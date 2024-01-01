В Пермском крае простятся с участником СВО Сергеем Набоком Он погиб полгода назад Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции погиб житель Верещагино Сергей Набок. Об этом сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Сергей Набок родился 21 апреля 1998 года. Окончил школу № 121, а позже получил профессию юриста в Пермском кооперативном техникуме. С декабря 2016-го по декабрь 2017-го мужчина проходил службу в танковых войсках ВС РФ.

На СВО был старшим наводчиком гранатомётного отделения и погиб 4 июля этого года.

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования родителям погибшего, сестре, жене, дочери и всем родным и близким.

Церемония прощания состоится 13 ноября во Дворце досуга в Верещагино. После пройдёт траурный митинг, а затем отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

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