Александра Пермякова
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения трамваев в Перми
В аварии пострадали 19 человек
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Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, поручил возбудить уголовное дело и представить доклад после ДТП в Перми с трамваями.
Как сообщает пресс-служба Следкома, следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка по сообщениям СМИ о столкновении двух трамваев, в результате чего пострадали несколько человек.
Ранее, напомним, «Новый компаньон» писал о том, что в Перми 7 декабря у цирка (на перекрёстке улиц Крупской и Уральской) столкнулись два трамвая. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за заснувшего за рулём водителя одного из трамваев. Пострадали 19 пермяков, в том числе дети. Пятерым из них потребовалась госпитализация. Движение трамваев в тот же день было восстановлено.
Мэр Перми Эдуард Соснин написал в своих соцсетях, что поручил предприятию «Пермгорэлектротранс» провести внутреннюю проверку.
Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад.
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