Александра Пермякова Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения трамваев в Перми В аварии пострадали 19 человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, поручил возбудить уголовное дело и представить доклад после ДТП в Перми с трамваями.

Как сообщает пресс-служба Следкома, следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка по сообщениям СМИ о столкновении двух трамваев, в результате чего пострадали несколько человек.









Мэр Перми Эдуард Соснин написал в своих соцсетях, что поручил предприятию «Пермгорэлектротранс» провести внутреннюю проверку.





Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.





Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад.

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