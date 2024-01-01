В Прикамье простятся с участником СВО Владимиром Глуховым Его похоронят 8 декабря в Нытве Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В спецоперации на Украине погиб уроженец Нытвы Владимир Глухов. Об этом сообщает администрация Нытвенского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Владимир Глухов был гвардии старшим сержантом. В СВО он служил старшим механиком-водителем танкового взвода. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 15 августа этого года, отмечается на странице муниципалитета в соцсетях. Обстоятельства гибели не уточняются.

Военнослужащего похоронят 8 декабря в Нытве.

Церемония прощания начнётся с 10:00 в местном ДК по адресу пр. Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 11:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами…» — сообщили местные власти.

Напомним, ранее в Прикамье похоронили другого участника СВО из Нытвы — младшего сержанта Андрея Слепнева. Он служил стрелком-зенитчиком и погиб 13 октября этого года. С ним простились 6 декабря.

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