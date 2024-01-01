Зарина Ситдикова В Пермском крае завершился ремонт моста через Чусовую Мостовой переход расположен на автодороге Кунгур—Соликамск Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На участке автодороги Кунгур—Соликамск, расположенном в городе Чусовом, завершён ремонт моста. Об этом со ссылкой на региональное министерство транспорта сообщает ВЕТТА.

Мостовой переход был приведён в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе ремонта у него заменили деформационные швы, обновили опоры и пролётные строения, уложили асфальт на дороге и тротуаре, построили новые лестничные сходы, укрепили конусы, установили водоотводные трубы и барьерные ограждения, установили светодиодные светильники и архитектурную подсветку моста.

Как ранее писал «Новый компаньон», подрядчиком на объекте выступила компания «Мостоотряд 123». Контракт с ней был заключён в 2023 году, поэтому в 2024 году организация приступила к работам, только позволили погодные условия.

Полная длина Ермаковского моста через Чусовую, как его называют местные жители, составляет 453 м, покрытие проезжей части выполнено из асфальтобетона на всём его протяжении, а также на подходах к мосту. Объект был построен в 1961 году, а последний раз ремонт производился в 2012-м.

Напомним, в рамках национального проекта в этом году в Пермском крае было отремонтировано 14 мостовых сооружений и 40 дорог общей протяжённостью более 60 км. Работы на всех объектах завершены.

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