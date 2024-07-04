Алёна Морозова Надёжность на высоте В Пермском крае благодаря дорожному нацпроекту приводят в порядок сразу несколько мостов Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье полным ходом идёт ремонт дорог и мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент РФ Владимир Путин. В 2024 году в восьми муниципалитетах Пермского края будет завершён ремонт ещё 16 мостов и путепроводов. На части объектов работы уже завершены.

Первыми объектами, где в этом дорожном сезоне стартовали ремонтные работы, были мосты через реки Солодовку и Бикбардинку, общая протяжённость каждого объекта составляет 51,1 м. Оба моста расположены на автомобильной дороге регионального значения Чернушка — Куеда в Куединском муниципальном округе Пермского края, на въезде в населённые пункты Бикбарда и Трегубовка. Несмотря на средние размеры, мосты играют очень важную роль не только для местных жителей, но и для большого количества прикамцев из других территорий и даже соседних регионов. Дорога Чернушка — Куеда обеспечивает транспортные связи между населёнными пунктами Чернушинского и Куединского округов, также магистраль имеет выход на автомобильные дороги Республики Башкортостан. Кроме того, по этой дороге осуществляется подвоз стройматериалов на строительство федеральной трассы М-12.

Оба моста 1971 года постройки, и, учитывая интенсивность движения на этой автомобильной дороге, на момент начала ремонта они требовали уже очень серьёзного внимания: работы предстояло много, поэтому к ремонту подрядчик приступил заблаговременно, при минимальном уровне воды в реках, чтобы к разгару сезона отпусков дорога полностью была готова. В течение лета там были полностью заменены отдельные конструктивные элементы: смонтированы новые балки, расширены опоры для надёжности конструкции, отремонтирована тротуарная часть, установлены новые перильные и барьерные ограждения, приведены в порядок шкафные стенки на откосах, обустроены локальные очистные сооружения и уложены лотки для водосброса. Также подрядная организация нанесла новый слой гидроизоляции, отремонтировала швы на пролётных строениях и уложила два слоя нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, чтобы строительные работы не препятствовали движению транспорта, подрядчик обустроил объездную дорогу. Отметим, работы на объекте осуществляет пермская подрядная организация ООО «КамаМост». На днях на обоих мостах прошла рабочая комиссия, в ходе которой специалисты краевого управления дорог и транспорта полностью проверили качество выполненных работ. По итогам проверки подрядчику был озвучен перечень замечаний, которые на сегодняшний день уже устранены. Оба моста готовы к проведению приёмочной комиссии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что федеральная программа «Мосты и путепроводы» нацпроекта имеет большое значение для содержания в нормативном состоянии дорожной сети в регионе, в том числе в части снижения аварийности.

«Мы третий год подряд системно приводим в порядок искусственные сооружения на территории всего Пермского края. За это время нам удалось отремонтировать 32 моста и путепровода в 22 муниципалитетах Прикамья. Очень важно не сбавлять темпы и продолжать работы на высоком уровне под чётким контролем профильного министерства и глав муниципалитетов», — акцентировал Дмитрий Махонин.

Один из знаковых объектов программы этого года — мост через реку Вильву на автомобильной дороге Кунгур — Соликамск. Работы на нём ведёт подрядчик АО «Уралмостострой». Объект был построен в 1960-х годах и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, последняя реконструкция проводилась в 1996 году.

Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, участок дороги, где расположен мост, важен не только для нескольких десятков тысяч местных жителей Чусового, Гремячинска, Усьвы, Губахи, территорий КУБа, но и для региона в целом — по этому направлению движется высокий трафик промышленного транспорта с предприятий «Метафракса», гремячинского карьера и других. Кроме того, дорога ведёт к популярным туристическим местам — Усьвинским Столбам, Каменному Городу, всесезонному курорту «Губаха», месту съёмок фильма «Сердце пармы», горе Ладейной и другим природным достопримечательностям Прикамья.

Сейчас подрядчик ведёт работы на правом направлении: строители демонтируют старые пролёты моста, чтобы полностью заменить их на новые. Также будут наращены опоры моста по ширине — для повышения безопасности эксплуатации объекта. В планах — заменить балки пролётных строений, уложить новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Затем аналогичные работы будут проведены на второй половине моста.

По информации краевого минтранса, мост находился в плане 2025 года, но поскольку здесь требовался капитальный ремонт и работы предстоит много, было принято решение начинать ремонт досрочно, в 2024 году. Завершить работы планируется в 2025 году. Сегодня на мосту организовано реверсивное движение по левой полосе с использованием светофоров. В ближайшее время подрядчик закончит работы по возведению временного моста для движения транспорта — таким образом будет гарантировано безостановочное движение в течение всего ремонта.

На днях в Губахинском городском округе завершились работы по капитальному ремонту моста через реку Косьву. Отметим, что с момента постройки в 1957 году и до ввода в эксплуатацию в 1984 году ещё одного моста над этой рекой, который расположен чуть ниже по течению, на автомобильной дороге Кунгур — Соликамск, этот мост был единственной транспортной связью, которая соединяла Верхнюю Губаху и Новую Губаху. Однако, несмотря на появление альтернативных путей, старый мост над Косьвой по-прежнему востребован местными жителями и туристами: в микрорайонах Загубашка и Кировский находится огромное количество частных дачных владений. Кроме того, на правом берегу реки расположено сразу несколько очень популярных у туристов локаций: подвесной пешеходный мост, гора Ладейная, декорации к фильму «Сердце пармы», гора Сапог и Верхняя Губаха.

Министерство транспорта Пермского края

Подрядная организация АО «Уралмостострой» провела комплекс ремонтных работ. На объекте было сфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы деформационные швы, заменены подферменники. Также была уложена гидроизоляция, которая защитит пролёты от вредного воздействия осадков, устроены новое покрытие дорожного полотна и тротуарная часть, заменены перильные и дорожные ограждения. Ремонт производился на каждом из направлений по очереди, что позволило избежать полного перекрытия моста. На время работ было организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Отметим, к началу производства работ пешеходное движение по мосту было уже запрещено, поскольку тротуарная часть находилась в аварийном состоянии.

В Березниковском городском округе подрядная организация ООО «Трансстрой» отремонтировала мост через реку Извер, который расположен на автомобильной дороге Кунгур — Соликамск — Троицк. Протяжённость объекта составляет почти 100 м. Участок дороги очень важен для жителей окрестных деревень и населённых пунктов, поскольку является единственным выездом на региональную дорогу. По ней можно добраться в Березники, Яйву, Пермь и т. д.

Министерство транспорта Пермского края

Подрядчик полностью заменил подмостовую часть, отремонтировал опоры и пролётные строе­ния, восстановил шкафную стенку на откосах. Было выполнено укрепление опор №1 и №4, обустроены матрацы и габионы дна, сделано укрепление насыпи габионными конструкциями, заменены опорные части с металлических на резиновые. Также был уложен асфальт, которого там никогда не было, обустроены пешеходные части с обеих сторон моста, заменены барьерные и перильные ограждения. Были обустроены и очистные сооружения — вся вода с проезжей части теперь будет не бесконтрольно сбрасываться в реку, а проходить через целую систему угольных фильтров и только после этого выводиться на откосы.

Подрядная организация «Мостоотряд 123» завершает работы на мосту через реку Чусовую в городе Чусовом. Объект является переходящим с 2023 года, поэтому в 2024 году к работам приступили, как только позволили погодные условия. Пока на реке сохранялся лёд, рабочие оборудовали подмостки, с которых вели работы по пескоструйной обработке металлических подмостовых арочных строений. Рабочим было необходимо очистить от старой краски и ржавчины металлоконструкции на трёх русловых пролётах, а после установления стабильных положительных дневных и ночных температур строители приступили к покраске конструкций. Кроме того, до конца года рабочие должны были отремонтировать опоры и обновить асфальт. На сегодняшний день мост находится на завершающей стадии работ. Напомним, Ермаковский мост, как его называют местные жители, является переходящим объектом с 2023 года. В прошлом году на мосту были отремонтированы деформационные швы, два устьевых пролётных строения и опоры. Полная длина моста составляет 453 м, покрытие проезжей части выполнено из асфальтобетона на всём его протяжении, а также на подходах к мосту. Построен же он был в 1961 году, а последний раз ремонт производился в 2012-м.

Ранее губернатор Пермского края отмечал, что дорогам в крае уделяется большое внимание, причём не только количеству ремонтируемых объектов, но и качеству ремонта — его выполнение тщательно проверяют лаборатории.

«Производство всех используемых материалов местное, это позволяет лучше контролировать качество дорог», — пояснил Дмитрий Махонин.

В краевом минтрансе добавляют, что готовые объекты инспектирует специальная комиссия, в состав которой входят представители Министерства транспорта Пермского края, Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, представители подрядчика и общественные контролёры. Перед выходом комиссии в обязательном порядке на объекте берутся пробы. По результатам лабораторных исследований принимается решение о приёмке: если у специалистов возникают вопросы к качеству использованных материалов, подрядчики за свой счёт должны уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и устранить все замечания. Пробы берутся в нескольких местах непосредственно на отремонтированном участке и доставляются в лабораторию для подробных исследований.

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