Зарина Ситдикова В Прикамье директор компании получил субсидию на трудоустройство несуществующих работников Сумма незаконного обогащения превысила 600 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае перед судом предстанет руководитель управляющей организации из Бардымского округа, который получил субсидию за трудоустройство несуществующих работников. Об этом сообщается на Едином портале Прокуратуры Российской Федерации.

Как установило следствие, чтобы получить компенсацию затрат работодателя на оплату труда при организации общественных работ, директор компании создал поддельные документы на трудоустройство 10 человек. После того как они были переданы в центр занятости населения, он получил субсидию в размере более 600 тыс. руб.

Когда об этом стало известно, в отношении руководителя было заведено дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере). За это преступление обвиняемый может получить до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. руб. Сейчас дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в мошенничестве подозревается руководитель ТСЖ в Перми. По версии следствия, он использовал более 3,5 млн руб., собранных жителями на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения.

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