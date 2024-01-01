Руководителя ТСЖ в Перми обвиняют в растрате 3,5 млн рублей жильцов Деньги были предназначены для оплаты отопления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководителя товарищества собственников жилья в Перми обвиняют в мошенничестве на сумму 3,5 млн руб., сообщает perm.aif.ru со ссылкой на прокуратуру Орджоникидзевского района.

Нарушения, совершенные им, были выявлены в ходе проверки, проведенной районной прокуратурой. В ходе инспекции выяснилось, что руководство многоквартирного дома неправомерно использовало средства жильцов. Более 3,5 млн руб. были предназначены для расходов на отопление и горячее водоснабжение.

В результате утраты денежных средств ТСЖ оказалось неплатёжеспособным и не смогло выполнять свои обязательства перед ресурсоснабжающими организациями. Собранные материалы были переданы в следственные органы прокуратуры.

После изучения этих материалов правоохранительные органы приняли решение о начале уголовного преследования ответственных лиц. В настоящее время в отношении ТСЖ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.