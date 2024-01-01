Алёна Бронникова Во время пожара в Перми погиб маломобильный мужчина Причиной трагедии стало неосторожное курение Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми во время пожара в многоквартирном доме в микрорайоне Владимирском 6 декабря погиб маломобильный мужчина. Его мать, 84-летняя пенсионерка, выбралась из горящей квартиры, её госпитализировали.

«Из-за неосторожного курения загорелись вещи в квартире на восьмом этаже в Перми на Нейвинской улице. Дым почувствовал 12-ти летний мальчик, проживающий в соседней квартире, он сообщил об этом маме, вызывавшей пожарных», - рассказали в пресс-службе краевого МЧС.

Восьми жильцам этого дома удалось эвакуироваться самостоятельно. Ещё шесть человек, включая ребёнка, были спасены пожарными из сильно задымлённого подъезда при помощи спасустройств.

Площадь пожара составила 15 кв. м. К тушению привлекались 29 сотрудников и семь единицами техники МЧС России. В данный момент краевой СКР устанавливает все обстоятельства происшествия.

В МЧС напоминают о профилактике пожара при курении. Во избежание трагедии курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, нельзя, место для курения необходимо оборудовать пепельницей, уходя из помещения, нужно убедиться, что сигарета потушена.

Ранее 6 декабря пермские пожарные спасли из горящей квартиры на ул. Делегатской многодетную семью. Предварительно, пожар возник во время того, как четырёхлетний мальчик играл на постели с оставленной без внимания зажигалкой.

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