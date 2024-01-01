В Перми на пожаре спасли многодетную семью Горела квартира в многоэтажке на улице Делегатской Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Утром 6 декабря в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в доме на ул. Делегатской. На место происшествия приехали 17 спасателей МЧС и шесть спецмашин. Как выяснилось, полыхала квартира на четвёртом этаже здания.

Огнеборцы вывели из горящей квартиры пятерых человек: мужчину, женщину и трёх детей. (2, 4 года и 10 лет). Другие жители дома в количестве 20 человек эвакуировались самостоятельно.

В пресс-службе МЧС по региону уточнили, что детей и мужчину после эвакуации из горящей квартиры госпитализировали.

Предварительная площадь пожара в квартире составила 12 кв. м.

Сотрудники МЧС России пока не отчитались о полной ликвидации горения. Когда работы будут закончены, специалисты надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проведут проверку, чтобы установить причину пожара.

Напомним, ранее в Перми загорелась квартира пенсионерки-собирательницы. Вместе с ней жили более десятка кошек, многие из них погибли во время пожара, спасти удалось хозяйку и троих хвостатых.

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