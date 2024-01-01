В Перми пожар в квартире пенсионерки-собирательницы привёл к потопу у соседей В доме женщины загорелись вещи Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Мотовилихинском районе Перми после пожара в квартире пенсионерки пострадали соседние квартиры. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на председателя ТСЖ дома.

Пожар вспыхнул пятиэтажке на Крупской, 73. Он случился еще 3 декабря. В квартире на пятом этаже загорелись вещи у пожилой хозяйки. Женщина занималась собирательством и приносила в дом найденный на улице мусор.

Площадь возгорания составила 8 кв м, а 73-летнюю женщину эвакуировали из горящей квартиры спасатели.

Как рассказали председатель ТСЖ «Крупской, 73», тушение пожара привело к затоплению несколько квартир на этажах ниже места возгорания. Например, временно осталась без света хозяйка квартиры этажом ниже. Её жилище всё промокло насквозь, а при прикосновении било током. В связи с этим в её квартире временно отключили свет. Электроэнергию в квартиру дадут только после того, как всё просохнет.

Напомним, в квартире пенсионерки-собирательницы жило много кошек. Многие из них погибли на пожаре, но некоторые выжили. Их спасли огнеборцы во время тушения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.