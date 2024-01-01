Пермские огнеборцы спасли на пожаре пенсионерку и трёх кошек Женщину госпитализировали Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

На улице Крупской в Перми вспыхнул пожар в квартире жилого дома — загорелись домашние вещи. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 3 декабря в 11:19.

На место происшествия прибыли 27 спасателей на 6 спецмашинах.

Огнеборцы установили, что горят домашние вещи в одной из квартир на 5 этаже. Спасатели вывели из горящего помещения 73-летнюю женщину и трёх её кошек. После этого хозяйку госпитализировали.

Пожар удалось локализовать в 11:39. Последствия пожара были ликвидированы в 11:42.

Предварительная площадь пожара — 8 кв. м.

Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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