Пермские огнеборцы спасли на пожаре пенсионерку и трёх кошек
Женщину госпитализировали
На улице Крупской в Перми вспыхнул пожар в квартире жилого дома — загорелись домашние вещи. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 3 декабря в 11:19.
На место происшествия прибыли 27 спасателей на 6 спецмашинах.
Огнеборцы установили, что горят домашние вещи в одной из квартир на 5 этаже. Спасатели вывели из горящего помещения 73-летнюю женщину и трёх её кошек. После этого хозяйку госпитализировали.
Пожар удалось локализовать в 11:39. Последствия пожара были ликвидированы в 11:42.
Предварительная площадь пожара — 8 кв. м.
Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.