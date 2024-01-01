Алёна Бронникова Расходы бюджета Перми предлагают увеличить на выплаты увольняющимся чиновникам Мэрия предложила увеличить в 2024 году расходы на 2,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Мэрия Перми предложила поправку к бюджету города на 2024-2026 годы. Изменения касаются увеличения расходной части казны на 2,7 млн руб. для компенсационных выплат увольняющимся руководителям функциональных и территориальных органов и функциональных подразделений администрации.

Как сообщили в ведомстве «Коммерсантъ-Прикамью», изменения связаны с оптимизацией численности кадрового состава. По словам чиновников, заложенных ранее на эти цели средств оказалось недостаточно.

Законопроект о внесении изменений в бюджет Перми будет рассмотрен депутатами гордумы на пленарном заседании в декабре.

После перераспределения части полномочий мэрии на уровень края в прошлом году администрации было поручено провести сокращение штата. Масштабы увольнений не указывались, сообщалось, что к концу года общее количество сокращённых ставок может достичь 500 единиц. К октябрю 2023 года сократили 200 ставок.

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