Алёна Бронникова Минпромторг РФ сократил план по выпуску пермских двигателей ПД-14 и ПС-90 Объём до 2026 года снизится в 1,5 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минпромторг РФ сократил план по производству пермских двигателей для перспективных самолётов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025-2026 годы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления.

Так, вместо 192 запланированных силовых установок авиапроизводителям в течение следующих двух лет будет поставлено 128. По информации источников издания в госструктурах, «ожидания рынка оказываются скромнее заложенных в программе параметров».

В прошлом году «ОДК-Авиадвигатель» заявил о планах на этот год выпустить в 2024 году 12 моторов ПД-14, а в 2025-м — 24. До ноября 2024 года организация передала две установки, а на 2025-й план снизился до семи.

В течение 2025-2026 годов планируется выпустить 128 авиационных двигателей. Из них в следующем: шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90, а ‎в 2026-м: 44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90. При этом сертификация ПД-8 еще не завершена.

Наверстать объёмы планируется в 2027—2030 годах.

В конце 2022 года предприятие сообщило о планах увеличить производство авиадвигателей ПС-90А для самолётов Ту-214 и Ил-96-300 в несколько раз. К 2026 году предприятие намерено было выпустить в общей сложности 180 авиадвигателей. В октябре 2023 года сообщалось, что в 2024 году для самолётов МС-21-310 планируется выпустить 12 двигателей, а в дальнейшем — увеличить производство до 24 штук и более. В марте этого года стало известно, что серийный выпуск этих самолётов отложен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.