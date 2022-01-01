Елена Синица Предприятие ОДК-ПМ планирует трудоустроить ещё 7 тыс. человек Это поможет увеличить производство авиадвигателей в несколько раз Поделиться Твитнуть

Предприятие ОДК-ПМ планирует трудоустроить еще 7 тыс. человек на своём новом заводе в Осенцах. Об этом сообщил исполнительный директор «ОДК-Пермские моторы» Сергей Харин во время инженерно-промышленного форума.

Как поясняет «Коммерсант-Прикамье», за счёт увеличения штата удастся увеличить производство авиадвигателей в несколько раз.





Например, в этом году производство должно изготовить 32 двигателя ПС-90А для гражданских самолётов. А к 2026 году планируется произвести в общей сложности 180 авиадвигателей.

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