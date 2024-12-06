Александра Пермякова
Пожар на Делегатской улице в Перми мог устроить 4-летний мальчик
Он играл с зажигалкой
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Предварительной причиной пожара в Перми на Делегатской улице могла стать детская шалость. По словам пресс-службы МЧС, четырёхлетний мальчик играл на постели с зажигалкой. И, возможно, устроил пожар. Извещателя в квартире не было.
Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми на Делегатской улице загорелась однокомнатная квартира на четвёртом этаже многоэтажки.
Из горящей квартиры спаслись пятеро: мужчина с женщиной и трое детей (2, 4 года и 10 лет). Мужчину и несовершеннолетних передали скорой, они госпитализированы. Двадцать жителей дома из других квартир эвакуировались сами, они не пострадали.
«Огонь ликвидирован на 12 квадратных метрах силами 17 пожарных и 6 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.
МЧС призывает не оставлять маленьких детей без присмотра и хранить спички и зажигалки в недоступном месте.
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