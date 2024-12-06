Александра Пермякова Пожар на Делегатской улице в Перми мог устроить 4-летний мальчик Он играл с зажигалкой Поделиться Твитнуть

Пожар разгорелся на 4-м этаже

МЧС России по Пермскому краю

Предварительной причиной пожара в Перми на Делегатской улице могла стать детская шалость. По словам пресс-службы МЧС, четырёхлетний мальчик играл на постели с зажигалкой. И, возможно, устроил пожар. Извещателя в квартире не было.





Из горящей квартиры спаслись пятеро: мужчина с женщиной и трое детей (2, 4 года и 10 лет). Мужчину и несовершеннолетних передали скорой, они госпитализированы. Двадцать жителей дома из других квартир эвакуировались сами, они не пострадали.





«Огонь ликвидирован на 12 квадратных метрах силами 17 пожарных и 6 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.





Выяснилось, что четырёхлетний мальчик играл на постели с зажигалкой.

МЧС России по Пермскому краю

МЧС призывает не оставлять маленьких детей без присмотра и хранить спички и зажигалки в недоступном месте.

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