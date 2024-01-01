Алёна Бронникова Стало известно, кто может стать врио главы ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов покинул пост Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Пермскому краю может стать действующий заместитель руководителя ведомства Аяс Кандан. Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на источники, приступить к обязанностям он может уже 9 декабря.

Как сообщал «Новый компаньон», руководитель краевого управления полиции генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. Официальной информации о его преемнике не было.

Аяс Кандан родился в 1969 году в Кызыле Тувинской АССР. До перевода в Пермский край руководил управлением ГУ МВД России по Чукотскому автономному округу. На должность начальника полиции Прикамья Кандан был переведён в мае 2020 года. В июне 2021 года указом президента РФ Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

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