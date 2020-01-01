Начальнику пермской полиции Аясу Кандану присвоено звание генерал-майора Соответствующий указ подписал президент РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Указом президента РФ Владимира Путина от 11 июня заместителю начальника ГУ МВД по Пермскому краю Аясу Кандану присвоено звание генерал-майора полиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аяс Кандан был переведён на работу в Пермский край в мае 2020 г. Ранее он был руководителем управления МВД России по Чукотскому автономному округу.

Аяс Кандан родился в 1969 году в Кызыле Тувинской АССР.

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