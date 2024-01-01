Начальник ГУ МВД по Пермскому краю покидает свой пост Александр Щеглов возглавлял полицию Прикамья с 2020 года Поделиться Твитнуть

Александр Щеглов

УМВД России по Забайкальскому краю

Руководитель ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов покинет свой пост. Он написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Кто займёт его должность, пока неизвестно.

Александр Щеглов родился в 1971 году. Трудовой путь начал с должности участкового инспектора милиции отдела милиции №1 УВД города Новгорода в июне 1993 года. С июля 1998 года по сентябрь 2007 года служил в отделе собственной безопасности УВД Новгородской области, в том числе в 2004-2007 годах возглавлял данное подразделение управления. С сентября 2007 года по июль 2009 года руководил отделом внутренних дел по Новгородскому району, затем был выдвинут на должность заместителя начальника криминальной милиции УВД по Новгородской области, где прослужил до июня 2011 года.

В течение двух лет, до июня 2013 года, служил заместителем начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по Новгородской области, с июня 2013 года — заместителем начальника Управления МВД России по Новгородской области — начальником полиции. С августа 2017 года по 25 ноября 2020 года возглавлял УМВД России по Забайкальскому краю.

В ноябре 2018 года указом президента Александру Щеглову присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

25 ноября 2020 года Александр Щеглов назначен начальником ГУ МВД России по Пермскому краю, а в начале декабря его представил личному составу глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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